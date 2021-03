Oscar 2021: dos mujeres aspiran por primera vez a mejor dirección

Lista de nominados. En 93 años de historia, los Oscar 2021 presentan por primera vez a dos mujeres en competencia para mejor dirección. Se trata de Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman.

Con casi cien años en la industria cinematográfica, la Academia solo ha nominado a cinco mujeres, de las cuales solo una se alzó con el galardón: Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (En la tierra hostil), en 2010.

Según EFE, la primera vez que una mujer logró ingresar a la lista de nominaciones fue Lina Wertmüller por Seven Beauties en 1977. Posteriormente, le siguieron Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Bigelow (The Hurt Locker, 2010) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2018).

Oscar 2021: nominación a Mejor director

Thomas Vinterber - Another round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao” - Nomadland

Emerald Fennell - Promising young woman

Nomadland, de Chloé Zhao

Ganadora del León de Oro del pasado festival de Venecia y de un Globo de Oro. La cinta explora el viaje de una mujer de Nevada (Frances McDormand) por el oeste de Estados Unidos en una casa rodante, tras haberlo perdido todo en la Gran Recesión.

Nominaciones:

Mejor guion, mejor director, mejor montaje, mejor fotografía, mejor actriz (Frances McDormand), mejor película.

Promising Young Woman, de Emerald Fennell

La ópera primera de Emerald Fennell narra la historia de Cassie, quien tenía un brillante futuro como médica, pero dejó su carrera tras la muerte de su mejor amiga, una joven que se suicidó tras no conseguir justicia luego de ser violada en una fiesta. Ella trabaja en su pueblo natal en una cafetería durante el día, mientras que en las noches trata de hacer justicia con sus propias manos contra los abusadores sexuales.

Nominaciones: