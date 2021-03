Este lunes 15 de marzo se anunciaron las nominaciones a la edición 93 de los Premios Oscar. Estos han sido elegidos por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que la conforman más de 9.000 personas que se encargan de ver los títulos y elegir a los candidatos.

La pareja encargada de presentar a las nominaciones en las 23 categorías principales de los Premios Oscar fue la conformada por Priyanka Chopra y Nick Jonas. Entre las sorpresas de esta edición destacó el hecho de que ninguna de las películas latinoamericanas que estuvieron preseleccionados en la categoría Mejor filme internacional fue nominada.

Vale recordar que la ceremonia de los Premios Oscar se celebrará el próximo 25 de abril . Según ha anunciado la Academia, esa fecha habrá un evento en vivo, pero no desde el Teatro Dolby (como normalmente se hace), sino desde distintas locaciones.

Lista de nominados

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minori

Nomadland

Una joven prometedora o Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor dirección

Thomas Vinterberg por Otra ronda o Una ronda más

David Fincher por Mank

Lee Isaac Chung por Minari

Chloé Zhao por Nomadland

Emerald Fennell por Una joven prometedora o Hermosa venganza.

Mejor actor

Riz Ahmed por El sonido del metal

Chadwick Boseman por La madre del blues

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank

Steven Yeun por Minari.

Mejor actriz

Viola Devis por La madre del blues

Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora o Hermosa venganza.

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami

Paul Raci por El sonido del metal

Lakeith Stanfield por Judas y el mesías negro.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova por Borat 2

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman por El padre

Amanda Seyfried por Mank

Yuh-Jung Young por Minari.

Mejor guion original

Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora o Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor guion adaptado

Borat 2

El Padre

Una noche en Miami

Tigre blanco

Mejor edición

El Padre

Nomadland

Una joven prometedora o Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional

Otra ronda o Una ronda más

Better Days

Collective

The man who sold his skin

Quo vadis, Aida?

Mejor película animada

Onward

Over the Moon

A shau the sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers.

Mejor largometraje documental

Collective

Crip camp

El agente topo

My octopus teacher

Time

Mejor corto documental

Mejor diseño de producción

El Padre

Mejor canción original

Fight for you

Hear my voice

Husavic

Mejores efectos especiales

Mejor maquillaje y peinado

Mejor cinematografía

Mejor corto de acción

Mejor corto animado

Mejor vestuario

Alexandra Byrne, por Ema

Ann Roth, por La madre del blues

Trish Summerville, por Mank

Bina Daigeler, por Mulán

Massimo Cantini Parrini, por Pinocho

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the world

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido