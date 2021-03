House of the dragon no tendrá escenas que normalicen violencia hacia las mujeres

House of the dragon es el primero de cuatro spin-offs de Game of thrones que HBO está preparando para expandir el fantástico universo de George R. R. Martin. La serie, que adaptará el libro Fuego y sangre, contará la caída de los Targaryen, y los fans están a la expectativa de su lanzamiento a mediados de 2022.

Por el momento, no hay una fecha de estreno específica, pero el inicio de grabaciones está agendado para abril. Asimismo, los detalles sobre su argumento están saliendo a flote. Por ejemplo, Olivia Cooke contó a The Telegraph que House of dragon tendrá notorias diferencias respecto a la serie original.

“No tendrá el tipo de violencia hacía las mujeres que se ha convertido en la característica más emblemática y controversial de las primeras temporadas de Game of thrones”, fueron las contundentes palabras de la actriz que interpretará a Alicent Hightower.

Tras estas declaraciones, enfatizó que no se sentiría cómoda con promover la violencia hacia las mujeres sin justificación solo para atraer espectadores. “Tuve la suerte de leer antes el guion y ha cambiado mucho en comparación con las primeras temporadas de Game of thrones. Estarían locos si incluyeran más de eso hoy en día”, explicó Olivia Cooke.

House of dragon - sinopsis oficial

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, y se enfoca en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.