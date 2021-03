Star Wars: Benedict Cumberbatch rechaza interpretar al Almirante Thrawn

Benedict Cumberbatch es uno de los actores más populares del momento gracias a su papel como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel. Tras su exitoso paso por la franquicia, varios seguidores le han pedido formar parte de Star Wars, pero el actor tiene otros planes.

A diferencia de sus compañeros en el MCU, Donald Glover (Lando Calrissian) y Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Cumberbatch no tiene interés en migrar a la saga galáctica como el Almirante Thrawn. En conversación con Collider, dejo en claro la razón detrás de su decisión que ha entristecido a más de un fan.

“Es un rotundo no de mi parte, ahora mismo. No hay forma de que quiera volverme azul (…) No, no, en serio, tengo un tiempo precioso con mis hijos y creo que estar sentado en una silla de maquillaje y ser pintado de azul, y la cantidad de tiempo que tomaría hacer eso y luego quitármelo al final del día podría simplemente... no es el momento adecuado en mi vida para eso”, explicó el actor.

¿Quién es el Almirante Thrawn?

Mitth’raw’nuruodo, conocido también como Thrawn, fue un oficial chiss y gran almirante de la Armada Imperial durante el reinado del Imperio galáctico. Al tratarse de un estratega brillante y despiadado, se ha convertido en una de las personalidades más temibles de Star Wars.

Luego de aparecer en varios títulos de la franquicia, el personaje también fue mencionado en The Mandalorian. En la segunda temporada de la serie, Ahsoka Tano dejo en claro que es uno de sus principales objetivos, y dejó en claro que sigue con vida.