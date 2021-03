Eddie Murphy y la dura razón que lo llevó a dejar Hollywood por seis años

Cuando pensamos en los mejores actores cómicos de todos los tiempos, es imposible no nombrar a Eddie Murphy, intérprete que ha plasmado su humor en el cine desde 1982 con la cinta De mendigo a millonario.

Si bien Murphy ha estado en más de una película exitosa, su trabajo recibió más de una crítica desde el 2008 con Norbit. Incluso por dicho papel fue ganador de tres Razzie Awards.

Con el estreno de Un príncipe de Nueva York 2, Eddie Murphy ha vuelto a vivir la popularidad que un día tuvo, ya que la secuela de la recordada historia es una de las más vistas de Amazon Prime Video.

Su reconciliación con la audiencia

Murphy conversó recientemente con el podcast WTF de Marc Maron, sobre su trabajo en Coming 2 America y el por qué decidió alejarse de Hollywood por varios años.

“Estaba haciendo películas de mi****””, contestó. “Yo estaba como: ‘Esto no es divertido. Me están dando Razzies esa gente’. ¿Cómo me van a dar uno por peor actor de todos los tiempos?”, agregó.

El intérprete mencionó que su protagónico en Norbit y posterior inclusión en los Golden Raspberry Awards lo llevaron a recapacitar sobre su trabajo y las decisiones que estaba tomando en aquel año. “Ahí fue cuando dije que quizás era hora de tomar un descanso de todo esto”, explicó.

A lo largo de su carrera, Murphy ha ganado premios Razzies por películas como Norbit, Las aventuras de Pluto Nash y Conoce a Dave. En 2010, se le otorgó uno como peor actor de la década. Este sería su punto de quiebre.

“Solo iba a descansar por un año, y de repente, ya sabes, pasan seis rápidamente”, le dijo el intérprete a WTF podcast. “Estoy sentado en el sofá, y digo: ‘Oye, ya sabes, podría sentarme aquí y no levantarme’, pero no quería dejar las cosas como están, la gente me ha visto hacer puras tonterías en los últimos años”.