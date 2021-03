Doctor Strange 2 abarcará el multiverso del MCU, según Elizabeth Olsen

WandaVision, la primera serie de Marvel para Disney Plus, llegó a su desenlace el pasado 5 de marzo. Sin embargo, sigue dando de qué hablar en las redes sociales por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel como la primera entrega que conformará ‘la trilogía del multiverso’ junto a Doctor Strange 2 y Spider-Man 3.

En una entrevista para Variety, Elizabeth Olsen reveló que no conocía el panorama completo que el MCU tenía planeado para su cuarta fase. A diferencia de antes, ahora la actriz comprende las ramificaciones que tendrá el show y su conexión con Doctor Strange in the multiverse of madness.

“No sabía sobre el multiverso cuando estábamos filmando (WandaVision). Así que no daba por sentado que eso es lo que estaba sucediendo. Pensé que era solo una forma inteligente de tener un Pietro. No entendía el plan más amplio del multiverso hasta que comencé a trabajar en Multiverse, o como se llame nuestra película, la secuela de Doctor Strange”, señaló la actriz.

El multiverso en el MCU

Anteriormente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, adelantó que el final de WandaVision está conectado a Doctor Strange 2. Además, aseguró que la cinta con Benedict Cumberbatch “abarcará el multiverso y la locura en él, muy directamente”.

“Como siempre nos gusta hacer, conexiones antes y después de eso que quedarán por ver y descubrir. Pero parecía apropiado que fuera Doctor Strange quien lo tomara de la manera más directa”, explicó el ejecutivo en una entrevista para Rotten Tomatoes TV.

Doctor Strange in the multiverse of madness tiene previsto su estreno en marzo de 2022.