The Falcon and the Winter Soldier revela nuevo video con escena exclusiva

Uno de los lanzamientos más esperados en la plataforma de Disney Plus es The Falcon and the Winter Soldier. La serie mostrará lo que ocurrirá entre Sam Wilson y Bucky Barnes tras los eventos ocurridos en Avengers: endgame.

Previo al estreno del programa, la cuenta de Youtube Marvel Entertainment compartió un nuevo video exclusivo titulado What´s the plan. En la escena se puede ver a los protagonistas dentro de un avión mirándose fijamente.

En breve, Bucky le pregunta a Falcon si tiene un plan a seguir mientras que este se coloca algunos accesorios. Posteriormente, Sam escucha el conteo regresivo de otro compañero y se lanza del avión, lo que deja en duda qué es lo que hará luego.

Recordemos que la serie de Disney Plus explorará más a fondo el origen de Sam Wilson y cómo se convirtió en superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel. A su vez, se conocerán nuevas facetas del personaje y de su compañero de batalla.

The Falcon and the Winter Soldier - Sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.

The Falcon and the Winter Soldier - Fecha de estreno