Desde hace años, Marvel Studios y Marvel Comics apuestan por la diversidad de género, raza e inclusión en los largometrajes y cómics que realizan. La gran cantidad de personajes con los que cuenta la compañía ha permitido dar forma a multitud de historias.

Es común que la inclusión y diversidad que propone el estudio sea noticia, por tal motivo, Kevin Feige brindó declaraciones acerca del tema en una entrevista que le realizó la revista Variety.

“Cuando hay personas de diversos orígenes y géneros, las historias son mejores. Estar en una empresa durante 20 años y haber lanzado 23 películas, siempre ha sido cómo mantienes las cosas frescas y sorprendentes en cuanto a historia”

Además, indicó que tiene la esperanza que en el futuro la inclusión y diversidad en las películas de Marvel no sean noticia en algún medio de comunicación .

“Cuando estás escribiendo una historia sobre una abogada gigante y verde (She Hulk), o una adolescente musulmana con superpoderes en Jersey City (Ms. Marvel), o trabajas con cineastas y escritores de color, es tan frecuente que es normal, ya no es un titular. ¡Una mujer está dirigiendo algo! ¡Guau! Espero que esto se convierta en algo común y no sea una rareza”, expresó el ejecutivo.

La próxima serie del UCM que se estrenará será Falcon and the Winter Soldier y tendrá a Anthony Mackie y Sebastian Stan como protagonistas.