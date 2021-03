Doctor Strange es incluido en nuevo teaser de Falcon and the Winter Soldier

Marvel lanzó un nuevo adelanto de The Falcon and the Winter Soldier, segunda serie del Universo Cinematográfico de Marvel que será presentada en Disney Plus.

Con Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) de protagonistas, los herederos del legado del Capitán América (Chris Evans) han hablado esta vez de un personaje de Marvel que ha sido tendencia en los últimos días: Doctor Strange .

A través de sus redes sociales, Marvel compartió un nuevo adelanto televisivo de la ficción, en donde podemos ver a Sam y Bucky conversando sobre la existencia de magos y hechiceros junto a ellos.

En medio de diversas escenas de acción, el dúo debate sobre las amenazas que están por enfrentar y, particularmente, sobre qué tipo de personaje es Stephen Strange.

“Ellos quizás sean parte de los tres grandes: androides, aliens y magos”, dice Falcon, a lo que el Soldado del invierno le responde, “Eso no es así, ellos no son unos magos”. De inmediato, Sam Wilson le contesta a su compañero: “Son como Doctor Strange”. Al ver que su amigo niega la información agrega, “Un hechicero es un mago sin gorro”.

Por el momento, se sabe que la serie desarrollará el camino de los héroes mientras lidian con sus diferencias y la ausencia de Capitán América. Sharon Carter (Emily VanCamp), la hermana de Falcon; Sarah Wilson (Adepero Oduye); y con Helmut Zemo (Daniel Brühl), el villano que provocó la división de los Avengers en Capitán América: Civil War (2016), también formarán parte de la serie.

¿Cuándo se estrena The Falcon and The Winter Soldier?

La nueva serie de Disney Plus estará disponible desde el 19 de marzo de 2021.