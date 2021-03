El capítulo 11 de la temporada 4 de The good doctor marcó un hito importante para la serie y la pareja conformada por Shaun y Lea. Fanáticos fueron sorprendidos con una inesperada noticia.

La entrega nos llevó a través de una discusión entre el médico y la ingeniera, por la falta de apoyo del joven y las veces que cuestionó el comportamiento de su pareja.

Al inicio vemos cómo el carro de Lea había sido remolcado tras estacionarlo en un lugar prohibido. Al querer recuperarlo, la joven le pide a su novio que mienta por ella, pero él se niega a hacerlo.

“Esto no se trata de honestidad, es sobre apoyarnos, Shaun. Somos un equipo, trabajamos juntos por un objetivo. En este momento, es recuperar mi coche”, le increpa Lea.

Al querer solucionar las cosas con Lea, Murphy le ofrece distraer al operador de la grúa mientras ella escapa con el auto. Si bien consiguen su cometido, el médico confiesa que dejó 250 dólares al remolcador por su trabajo.

Tras ver la reacción de su pareja, Shaun le dice que la ha visto un poco “loca” en los últimos días, comentario que fue respondido por Lea con una noticia que dejó a los fans sin palabras.

“Sí, he estado de esa forma, pero no era por el auto. Shaun, hace dos días me enteré de que estoy embarazada ”, contestó Lea.

La gran revelación fue recibida con total silencio por el médico y dio pie al cierre del capítulo de The good doctor.