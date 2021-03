The Falcon and the Winter Soldier: póster muestra el aspecto del Barón Zemo

Miles de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) Disney Plus esperan con ansias el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, serie que reunirá a Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos ocurridos en Avengers: endgame.

La nueva serie de Marvel Studios mostrará cómo viven los dos superhéroes después de que Steve Rogers dejara la identidad del Capitán América.

Para que la espera no se haga larga, Disney Plus publicó cuatro nuevos afiches de The Falcon and the Winter Soldier, que muestran a los principales personajes de la serie.

El elenco de la serie está encabezado por Sebastian Stan (Falcon) y Anthony Mackie (Winter Soldier). Otros rostros conocidos que formarán parte del elenco son Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (Jonathan Walker), Daniel Brühl (Baron Zemo) y Don Cheadle (War Machine).

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.

The Falcon and the Winter Soldier - fecha de estreno

La nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.