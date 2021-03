Eddie Murphy planea realizar Un príncipe en Nueva York 3

Después de más de tres décadas, la secuela de Un príncipe en Nueva York se estrenó a través de Amazon Prime Video. La película, protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall, fue una de las más vistas por los suscriptores del servicio de streaming.

A pesar de que gran parte del público cree que la segunda parte no está a la altura de la original, el largometraje tuvo buena recepción como para que Eddie Murphy se plantee el realizar una tercera cinta que complete la trilogía del rey Akeem.

En una entrevista realizada en el programa Live Kelly and Ryan, Murphy comentó que tenía una idea en mente para una secuela de Un príncipe en Nueva York 2, pero que esperaría más de 10 años para que pueda concretarse.

“Tengo una idea para Coming to America 3, pero no sucederá hasta dentro de 16 años . Tengo que tener 75 años para hacerlo. No maquillarme como si tuviera 75 años, sino tener realmente 75 años”, indicó el actor cómico.

No hay duda que lo que destaca en las dos producciones son las prótesis que usan Eddie Murphy y Arsenio Hall para interpretar distintos personajes, por lo que resulta curioso que ahora Murphy quiera darle realismo a la película y lucir la edad real que tendría Akeen en la tercera entrega.

Un príncipe en Nueva York 2 - sinopsis oficial

Ambientado en el exuberante y real país de Zamunda, el recién coronado rey Akeem (Eddie Murphy) y su asistente de confianza Semmi (Arsenio Hall) se embarcan en una nueva y divertida aventura que los lleva a recorrer el mundo desde su gran nación africana hasta el distrito de Queens, Nueva York, donde todo comenzó.