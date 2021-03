WandaVision: especial sobre cómo se hizo se estrena este viernes en Disney+

Tras culminar la serie WandaVision en su noveno capítulo, Marvel Studios, junto a Disney+, estrena este viernes 12 de marzo Assembled: The Making of WandaVision, un especial en el que muestra el proceso del proyecto protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Assembled es una serie de especiales en curso, cuyo primer capítulo versará sobre la producción de WandaVision. Allí podrás conocer cómo hicieron los protagonistas para transcurrir de una década a otra y adaptarse a las sitcoms estadounidenses de ese periodo.

ASSEMBLED inicia con un capítulo dedicado a WandaVision. Foto: Disney+

También podrás observar los desafíos que representó vincular la historia de Wanda Maximoff con todo el Universo Marvel. Además, contará con comentarios de Kat Dennings (Darcy), Randall Park (Jimmy Woo), Teyonah Parris (Monica Rambeau) y Kathryn Hahn (Agnes).

A inicio de este 2021, en los días previos al estreno de la serie, Marvel Studios mostró un adelanto de los detalles del trabajo de llevar a Wanda y Vision a las sitcoms estadounidenses. Asimismo, destacó cómo fue filmar el primer capítulo con una audiencia en vivo. “Fue estresante, pero también gratificante”, cuenta Bettany.

“Estuvimos allí todo el tiempo, frente a una audiencia en vivo, corriendo muy rápido cuando teníamos un minuto para retocarlos, como una comedia de situación”, contó Karen Bartek, la jefa de estilismo de WandaVision a la revista Elle.

WandaVision. Foto: Disney+

¿Habrá segunda temporada de WandaVision?

Hasta el momento, Jac Schaeffer, la creadora, sostuvo que no se está pensando en una segunda temporada.

“No puedo hablar de la segunda temporada. Eso realmente encaja con la filosofía de Marvel. Kevin Feige es tan bueno en aparecer y decir: ‘Aquí está lo que va a pasar o hasta aquí llega todo’. Una segunda temporada no es algo de lo que se pueda hablar todavía”, comentó.

Con el final de WandaVision, Marvel Studios y Dinsey+ se preparan para el estreno de las series The Falcon and the Winter Soldier (19 de marzo) y Loki (11 de junio).

