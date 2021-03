Spider-Man 3: fotos muestran detalles del nuevo traje de Peter Parker

Spider-Man 3 está a pocos meses de estrenarse y la expectativa por parte de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel es grande, ya que se cree que la película mostrará el spiderverse, evento que reunirá a los tres Peter Parker del cine.

Para que la espera no se haga larga, se publicaron nuevas fotografías del rodaje de Spider-Man: no way home, en las que se muestran detalles del traje que lucirá Tom Holland en la película dirigida por Jon Watts.

Nueva imagen del traje de Spider-Man. Foto: Twitter MCU Spider-Man

Las imágenes fueron reveladas por el Twitter MCU Spider-Man, que siempre revela novedades acerca del próximo largometraje del ‘Trepamuros’, producido por Marvel Studios.

Spider-Man: no way home se estrenará el 16 de diciembre de 2021 y traerá a varios actores que trabajaron en anteriores películas del superhéroe. Jamie Foxx y Alfred Molina son dos de los intérpretes confirmados que retomarán los papeles de Electro y Dr. Octopus, respectivamente.

¿Spider-Man 3 tendrá spiderverse?

El spiderverse es uno de los eventos más solicitados y esperados por el público. Este rumor se reafirmó el 3 de diciembre de 2020, cuando el canal de Sony Latinoamérica lanzó un comercial que confirmaba el crossover entre los tres Hombre Araña, interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

“¿Cuál es tu Spider-Man favorito? No tienes que escoger. En el multiverso de Marvel todo puede pasar, y en Spider-Man 3 muy posiblemente verás a todos. ¡Sí! Los tres Peter Parker salvando al mundo juntos”, se escucha en el spot.

