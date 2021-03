Thor 4: comparten nuevas imágenes con Natalie Portman en el set de rodaje

Una de las películas más esperadas de Marvel Studios es Thor 4. El largometraje, dirigido por Taika Waititi, incorporará dentro de su elenco a Chris Hemsworth como el imponente Dios del trueno.

Pese a las estrictas medidas de salubridad debido a la pandemia del coronavirus, la película sigue en pleno rodaje. Por tal motivo, el sitio online Daily Mail ha compartido nuevas fotos de un personaje importante de la franquicia: Jane Foster.

Thor 4. Foto: Daily Mail

Thor 4. Foto: Daily Mail

Este personaje, que será interpretado por Natalie Portman, volverá en esta nueva entrega para convertirse en la versión femenina de Thor. Y, según las imágenes, una de sus grandes habilidades será la de levitar.

Recordemos que en Thor: love and thunder, Foster será diagnosticada de cáncer, por lo que traería mayores complicaciones en la trama de la esperada cinta.

Chris Hemsworth niega que se retirará de Marvel tras Love and thunder

Aunque cientos de fanáticos creen que Thor 4 será la última entrega en la que participaría Chris Hemsworth, el actor desmintió el rumor en una entrevista para Elle Man.

“¡Estás loco! No voy a entrar en ningún periodo de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente, no es una película para que me despida de esta manera. Al menos eso espero”, aseveró el intérprete.

¿Cuándo se estrenará Thor: love and thunder?