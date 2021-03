Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie confirma que no habrá segunda temporada

Falcon and the Winter Soldier, la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, será la próxima serie de Marvel Studios que se estrenará a través de Disney Plus.

A pesar de que aún no se ha lanzado en la plataforma de streaming, existen rumores de que podría realizarse una segunda temporada. Sin embargo, Anthony Mackie confirmó en una entrevista realizada por Variety que Marvel Studios no tiene planes para producir nuevos episodios.

“Si bien está sujeto al secreto estándar de Marvel, el actor confirma que no han habido discusiones sobre una segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier ”, se lee en el portal de noticias.

¿De qué tratará Falcon and the Winter Soldier?

Para esta nueva entrega, los protagonistas Falcon y el soldado de invierno deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Asimismo, tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Falcon and the Winter Soldier - tráiler

Reparto Falcon and the Winter Soldier

El elenco de la serie está encabezado por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Otros rostros conocidos que formarán parte son Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbl, Daniel Brühl y Don Cheadle.

¿Cuándo se estrena Falcon and the Winter Soldier?

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.