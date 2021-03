WandaVision finaliza entre lágrimas, decepciones y una renovada fe al MCU

WandaVision no fue la elegida para inaugurar la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero ahora los fans no pueden imaginar un mejor comienzo para una franquicia que “no tenía nada más que ofrecer tras los eventos de Avengers: endgame”, según los detractores. Dando un revés a la formula Marvel, la serie mantuvo en vilo a los espectadores con un episodio por semana y dio rienda suelta a su imaginación por las grandes posibilidades que prometía la premisa.

El show nos presentó a Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que disfrutan de una vida de ensueño y ajenos a las invasiones alienígenas, monstruos o guerras políticas. Poco tardó la ficción para mostrar sus fisuras y replantear el sentido de la realidad a los espectadores aún antes que a la protagonista.

Un panorama desconcertante para los ajenos y conocedores del universo Marvel por varias razones: WandaVision adoptó el formato de varias sitcoms sin razón aparente, presentó un mundo falso contenido en un gigantesco domo y monitorizado por una misteriosa organización. Sin duda, una apuesta diferente y arriesgada, teniendo en cuenta que el estudio no es famoso por salir de su zona de confort.

Una oportunidad única y desaprovechada

Más allá de las reminiscencias a Under the doom y The Truman show, la serie tenía el potencial para ser una suerte de Twin pearks y llevar el conflicto psicológico a un nuevo nivel gracias a Wanda: “un mito que espontáneamente puede crear lo que sea” y con una estabilidad mental resquebrajándose. En cambio, la trama recibió un tratamiento suave y mermó sus capacidades, sin dejar de ser un producto novedoso para el fiel seguidor del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mención aparte merece el capítulo 7 (homenaje a Modern family), que le otorgó al show la oportunidad de romper la cuarta pared, de construir el género super y volver cómplice al espectador, tal como el antihéroe Deadpool o los villanos de Funny games lo habían logrado anteriormente.

Una vez finalizado el programa, la experiencia se queda corta en comparación a las ficciones de las que tanto debe y que no cometieron el error de abarcar mucho para terminar apretando poco. Todo lo sacrificado fue en aras de desarrollar al dúo protagónico: Wanda y Vision. La primera sacó a flote las enfermedades mentales en un contexto fantástico, mientras que el segundo invitó a la reflexión existencialista al descubrir que su propia vida había sido una pantomima.

Si valió la pena o no, la respuesta queda en cada espectador y las expectativas que se formaron durante el desarrollo de los nueve capítulos del show.

Autosabotaje, falsas expectativas y promesas rotas

WandaVision tenía una sorpresa final y fans debatieron sin cesar. Foto: composición/Disney/Marvel Studios

Por cada capítulo y pista desvelada, los fanáticos dieron rienda suelta a su imaginación. Teorías y respuestas a preguntas nunca planteadas trajeron consigo expectativas que no fueron satisfechas por el resultado final. Asimismo, el anuncio de un cameo nivel Luke Skywalker en The Mandalorian por parte de Elizabeth Olsen hizo resonar nombres de grandes personajes como Doctor Strange, Magneto, Nightmare o Mephisto en las redes sociales. Nada más alejado de la realidad.

A continuación, adjuntamos brevemente las tres apuestas de los fanáticos que superaron ampliamente el final de la serie:

Doctor Strange era la apuesta más segura para muchos. Espectadores esperaban ver a Benedict Cumberbatch repetir su papel, considerando que Wanda Maximoff aparecerá en la secuela del hechicero supremo

Nightmare y Mephisto se postulaban como el enemigo oculto en las sombras por encima de Agatha Harkness, a quien se derrocaría finalmente en la mencionada secuela de Doctor Strange

La aparición de Magneto era factible ahora que Marvel Studios tiene los derechos de todos los X-Men. No solo habría ampliado el origen de su hija Wanda, sino que también habría introducido formalmente a los mutantes al MCU.

Los homenajes como lastre para el ritmo narrativo

En cuanto a la novedosa idea de replicar el formato de otros shows, ciertamente nos enteramos que había una razón de ser detrás. Unos merecidos elogios a la producción que logró replicar y reavivar títulos de antaño como Malcolm in the middle y Modern family, así como todos sus recursos. Esto, sumado a los constantes guiños, convirtió a la serie en un festival pop multirreferencial imperdible.

Pese a este novedoso acierto, el concentrarse en simular viejas glorias puso en riesgo la identidad propia de WandaVision e incluso su ritmo narrativo. Sin embargo, logró salir indemne de cualquier error garrafal para elevar a Wanda como Scarlet Witch y demostrar que el MCU está dispuesto a presentar propuestas arriesgadas para mantenerse su vigencia como la más grande franquicia de superhéroes.