WandaVision es la serie de Marvel Studios que ha conquistado las preferencias de millones en Disney Plus. Semanas de misterios, suspenso y acción llegarán a su fin con su noveno y último episodio que se estrenará este viernes 5 de marzo.

A lo largo de los 8 capítulos emitidos hasta ahora, los fans de los superhéroes han seguido con gran atención las andanzas de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, y su pareja Visión en el pueblo de Westview, donde no todo es lo que parece. A continuación, conoce cómo acceder a los contenidos de Disney Plus EN VIVO para que no te pierdas el esperado desenlace de la historia.

¿Cómo puedo ver Disney Plus?

Para ver el contenido de Disney Plus debes pagar tarifas mensuales o anuales. Actualmente, en Perú, la suscripción de un mes vale 25,90 soles.

Una vez que te suscribas, podrás acceder al contenido con el usuario y contraseña que elijas para ingresar al dispositivo compatible de tu preferencia.

¿Cómo registrarse en Disney Plus?

Sigue estas instrucciones para registrarte en Disney Plus:

Entra a la web de Disney Plus: https://www.disneyplus.com/es-pe

Elige uno de los planes de suscripción (mensual o anual) y haz clic en suscríbete ahora

Escribe tu correo electrónico y presiona continuar

Revisa con atención el acuerdo de suscripción. Pulsa aceptar y luego continuar

Crea una contraseña. Esta debe tener seis caracteres como mínimo y un número o carácter especial

Registra el nombre, número, fecha de vencimiento y código de seguridad de tu tarjeta de crédito o débito

Haz clic en aceptar y podrás disfrutar los contenidos de Disney Plus.

¿Cómo descargar Disney Plus?

Si tu Smart TV no tiene precargada la app de Disney Plus, sigue estos pasos para descargarla:

Ingresa al sitio en el que puedes descargar o desinstalar las aplicaciones

Ve al buscador de apps y escribe Disney Plus o Disney+

Haz clic en descargar

Cuando ya esté en tu Smart TV, ingresa tu correo y contraseña (la que generaste en tu suscripción).

Disney Plus también puede descargarse en cualquier dispositivo con sistema operativo iOS o Android a través de App Store o Google Play, respectivamente.

¿Cómo vincular mi cuenta de Disney Plus Begin al Smart TV?

Estos son los pasos para enlazar tu cuenta de Disney Plus a tu Smart TV:

Una vez instalada la app en tu Smart TV, esta te dará un código de acceso

Ingresa el código en el sitio Disney Plus Begin, al cual entrarás mediante el buscador de tu equipo celular

Tras ingresar los ocho dígitos otorgados, podrás mirar Disney Plus desde tu televisor.

Puedes vincular tu cuenta a un Smart TV con Disney Plus Begin. Foto: Composición La República

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

En Perú, la compañía ofrece dos planes de suscripción: la primera es una membresía mensual de S/ 25,90 y la segunda es una anual de S/ 259,90.

Disney Plus: ¿cuál es el precio en Latinoamérica?

Estos son los precios mensuales de Disney Plus en distintos países de Latinoamérica:

México: MXN 159,00

Costa Rica: USD 5,99

Panamá: USD 5,99

Argentina: ARS 385,00

Brasil: BRL 27,90

Chile: CLP 6500,00

Colombia: COP 23900,00

Perú: PEN 25,90

Ecuador: USD 5,99

Uruguay: USD 5,99.

Los siguientes son los precios anuales del servicio en dichos países:

México: MXN 1.599,00

Costa Rica: USD 59,99

Panamá: USD 59,99

Argentina: ARS 3.850,00

Brasil: BRL 279,90

Chile: CLP 64.900,00

Colombia: COP 239.900

Perú: PEN 259,90

Ecuador: USD 59,99

Uruguay: USD 74,99.

¿Cómo ver WandaVisión ONLINE en Disney Plus?

Para ver WandaVisión ONLINE, el espectador deberá contratar Disney Plus, streaming que tiene un costo para paquetes anuales y mensuales. En este servicio podrás encontrar las películas y series producidas por Marvel Studios.

¿En qué quedó el episodio 8 de WandaVision?

Agatha hace que Wanda reviva sus traumas del pasado. Pasan por su infancia en Sokovia, la muerte de sus padres y su vida junto a Pietro. También vemos a Scarlet Witch en las instalaciones de HYDRA, en donde se ve su futuro como heroína. Por último, se aprecia cómo Maximoff llega a S.W.O.R.D en búsqueda del cuerpo de Vision.

Al llegar a él, Wanda comprende que no puede regresar con su pareja. Se dirige a Westview, específicamente al terreno donde iban a construir su casa, y llora. Luego expulsa un aura roja y deforma la realidad del pueblo.

Al abandonar el trance de Agatha, sale a la calle tras oír a sus hijos gritar y la villana le confiesa que ella es la Bruja Escarlata. Se espera que el capítulo 9 muestre el enfrentamiento entre las dos hechiceras.

Padres e hijos reunidos en avance del capítulo 9. Foto: Disney

¿De qué trata WandaVision?

Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Así, realidad y fantasía confluirán para confundir tanto a los protagonistas como a los espectadores.

¿Cuáles son los nombres de los episodios?