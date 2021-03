Disney Plus estrenos marzo 2021: series, películas y documentales

Como en cada mes, Disney Plus incluirá dentro de su catálogo diferentes títulos para el gusto y preferencia de sus usuarios.

Novedades como The Falcon and the Winter Soldier, el último capítulo de WandaVision y la película Raya and the last dragon son algunas de las más esperadas.

A continuación, mencionamos la lista completa de series, películas, documentales que llegarán a Disney Plus en marzo de 2021.

Marzo 5

WandaVision – episodio final

Disney secrets of sulphur Springs: time warped

Garfield: a tail of two kitties

Raya and the last dragon

Heartland docs, DVM (temporada 2)

Marzo 12

Own the room

Disney my music story: perfume

Miss peregrine’s home for peculiar children

Disney secrets of sulphur springs: long time gone

Disney Junior Doc McStuffins: the doc is in

Marvel Studios assembled

Marvel Studios: legends

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 1)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 2)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 3)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 4)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 5)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 6)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 7)

Dr. K’s exotic animal ER (temporada 8)

Dr. Oakley, Yukon Vet (temporada 7)

Marzo 19

Disney secrets of sulphur springs: if I could turn back time

The Falcon and the Winter Soldier - premiere

Mexico untamed (temporada 1)

Disney Big Hero 6: the series (temporada 3)

Marzo 26