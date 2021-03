The Falcon and the Winter Soldier contará historia de origen de Sam Wilson

The Falcon and the Winter soldier es la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus que mostrarás las ramificaciones de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame. Sam Wilson y Bucky Barnes serán los protagonistas y lidiarán con un mundo sin la protección y vigía del Capitán América.

Tras vencer a Thanos, el personaje decidió quedarse en el pasado para tener la vida de ensueño con su amada Peggy Carter, dejando su legado en manos de sus dos compañeros de armas. Ahora, tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca reemplazar al héroe americano.

A pocos días de su estreno, Anthony Mackie explicó a Disney twenty-three por qué el público puede identificarse con su personaje tan fácilmente: “Es solo un tipo normal que se encontró en una situación loca. Creo que la gente ve eso y lo disfruta porque puede mirar a Sam y verse a sí mismos en ese personaje”.

Tras estas palabras, reveló que el programa explorará más a fondo su personaje a diferencia del Universo Cinematográfico de Marvel donde se le empleó como un secundario o personaje de apoyo. “Lo mejor de la serie eres ustedes conocerán toda su historia de fondo, su vida, quién es y cómo se convirtió en Sam Wilson”, contó al medio.

The Falcon and the Winter Soldier - fecha de estreno

La nueva serie del MCU tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.