Descuida, yo te cuido: final alternativo más insólito de película de Netflix

Descuida, yo te cuido, la película dirigida por J Blakeson, ha impactado por su historia y al elenco encabezado por Rosamund Pike. Al tratarse de una comedia negra, la cinta expuso el lado más oscuro del capitalismo y el sueño americano como pocas cintas se atrevieron antes.

El filme nos presentó a Marla Grayson, una inescrupulosa tutora legal que se aprovecha de varios ancianos bajo su tutela. Ella y su compañera Fran ven a Jennifer Peterson la gallina de los huevos de oro a la que pueden desplumar fácilmente, pero finalmente descubren que es la madre de Lunyov, un importante criminal.

Así empieza una batalla sin contienda entre ambos frentes por decidir al depredador máximo, teniendo a Marla como la gran victoriosa. La autoproclamada leona convierte su negocio en un imperio y alcanza la cima del sueño americano. Cuando menos se lo esperaba, el hijo de una de sus viejas víctimas le asesina de un disparo a plena luz del día como venganza.

No obstante, su maquiavélico legado sigue en pie y plasma su rostro como la radiante imagen del triunfo capitalista. Como si el final no fuera lo suficientemente desolador, el director J Blakeson reveló a Cinema Blend que la película tenía un final alternativo mucho más desafiante que el visto.

Según el cineasta, había un final en el que Marla no moría y se salía con la suya, pero sentía que era raro y que no era coherente con el resto de la historia. “En la edición, intentas muchas cosas y formas diferentes. Nunca querrás tener una avenida que no se explore y probamos la otra avenida y se sintió demasiado extraña”, explicó.

¿Qué dijo la crítica de Descuida, yo te cuido?

“Pike es una revelación” (Variety), “Asombrosamente maliciosa” (The Hollywood Reporter) y “Humor negro divertidísimo” (Awards Wach), fueron algunas de las calificaciones de los medios especializados. Mientras que IMDB le dio un 6,5 sobre 10 y Rotten Tomatoes le otorgó un 83% de aprobación.