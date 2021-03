Descuida, yo te cuido: final alternativo más insólito de película de Netflix

Descuida, yo te cuido, la película dirigida por J Blakeson, ha impactado por su historia y al elenco encabezado por Rosamund Pike. Al tratarse de una comedia negra, la cinta expuso el lado más oscuro del capitalismo y el sueño americano como pocas cintas se atrevieron antes.

El filme nos presentó a Marla Grayson, una inescrupulosa tutora legal que se aprovecha de varios ancianos bajo su tutela. Ella y su compañera Fran ven a Jennifer Peterson la gallina de los huevos de oro a la que pueden desplumar fácilmente, pero finalmente descubren que es la madre de Lunyov, un importante criminal.

La comedia negra nos presenta a Marla Grayson. Foto: composición / Netflix

Así empieza una batalla sin contienda entre ambos frentes por decidir al depredador máximo, teniendo a Marla como la gran victoriosa. La autoproclamada leona convierte su negocio en un imperio y alcanza la cima del sueño americano. Cuando menos se lo esperaba, el hijo de una de sus viejas víctimas le asesina de un disparo a plena luz del día como venganza.

No obstante, su maquiavélico legado sigue en pie y plasma su rostro como la radiante imagen del triunfo capitalista. Como si el final no fuera lo suficientemente desolador, el director J Blakeson reveló a Cinema Blend que la película tenía un final alternativo mucho más desafiante que el visto.

Según el cineasta, había un final en el que Marla no moría y se salía con la suya, pero sentía que era raro y que no era coherente con el resto de la historia. “En la edición, intentas muchas cosas y formas diferentes. Nunca querrás tener una avenida que no se explore y probamos la otra avenida y se sintió demasiado extraña”, explicó.

¿Qué dijo la crítica de Descuida, yo te cuido?

“Pike es una revelación” (Variety), “Asombrosamente maliciosa” (The Hollywood Reporter) y “Humor negro divertidísimo” (Awards Wach), fueron algunas de las calificaciones de los medios especializados. Mientras que IMDB le dio un 6,5 sobre 10 y Rotten Tomatoes le otorgó un 83% de aprobación.