The witcher 2 mostraría batallas más épicas entre los brujos

Desde la primera temporada de The witcher, muchos espectadores han visto cómo Geralt de Rivia (Henry Cavill) ha tenido que superar diversas batallas contra feroces monstruos y poderosos magos. Por esta razón, los fans esperan que la secuela no sea la excepción.

Según un reciente informe del portal Redanian Intelligence, la producción tiene preparados varios enfrentamientos épicos entre elfos, brujos y demás criaturas pertenecientes al universo de la serie.

Asimismo, el medio detalló que tres actores principales de The witcher grabaron escenas de pelea junto a Jota Castellano, Nathaniel Jacobs, Joel Adrian y Max Kraus, quienes le dan vida a los brujos de la fortaleza Kaer Morhen.

Por otra parte, los artistas que le dan vida a los elfos Tom Canton (Filavandrel) y Mecia Simson (Francesca Findabair), así como Therica Wilson-Read (Sabrina) y Royce Pierreson (Istredd), finalizaron recientemente sus trabajos en el set de la segunda temporada del show, por lo que faltaría cada vez menos para que termine todo el rodaje.

The witcher 2 todavía no cuenta con una fecha exacta de estreno pero se espera que llegue a mediados de 2021 a través de Netflix. No obstante, el lanzamiento podría variar por las medidas de salubridad por la pandemia del coronavirus.

¿De qué tratará la segunda temporada de The witcher?

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.