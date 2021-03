‘The Outpost’ y el poder femenino

Esta semana se estrenó la tercera temporada de ‘The Outpost’, la serie fantástica y de aventuras que destaca la historia de Talon, una guerrera con poderes que busca a los asesinos de su familia. La República conversó con Jason Faller y Kynan Griffin, reconocidos productores de ciencia ficción, sobre las novedades que trae la sesión.

En ‘The Outpost’ la heroína es Talon, una mujer valiente con un poder especial. Como autores, ¿creen que las heroínas se están imponiendo y dejando de lado a los héroes varones a los que estamos acostumbrados?

Faller: ‘The Outpost’ es un mundo completamente militar, y por eso Talon tiene un gran coraje, fuerza y mucha confianza en sí misma y sus habilidades. Es mucho más poderosa de lo que podría ser un personaje masculino. ‘The Outpost’ no puede haber explorado de la misma manera si hubiera tenido un personaje masculino principal. Un personaje varón no es tan interesante .

Griffin: Nos gustan las historias donde hay un patrón que se rompe, la protagonista es mujer y tiene un montón de cosas que se oponen a ella, y nos gusta ver cómo llega a la cima a pesar de las dificultades. Inspira mucho respecto a las historias de fantasía.

¿Consideran importante poner a las mujeres en personajes poderosos como Talon?

J.F.: No solo es importante sino interesante. Hemos visto demasiada fantasía desde una perspectiva masculina y es importante explorar mundos distintos desde lentes distintos. Actrices como Jessica Green han aportado mucha creatividad al rol. Tiene mucha fuerza, pero es una fuerza distinta.

‘The Outpost’ también tiene un mensaje de diversidad en este tiempo en el que el racismo y la violencia contra los inmigrantes siguen vigentes, ¿es así?

J.F.: ‘The Outpost’ es un mundo donde planteamos que gente que genuinamente no pertenece a otro sitio en el mundo se junta. La ciencia ficción es un lugar bueno para explorar este tema. Tenemos razas distintas desde el inicio que no confían en la otra. ‘The Outpost’ es un estudio largo de cómo estas diferencias se mejoran y al final aprenden el uno del otro. En esta temporada exploramos estos problemas profundamente.

K.G.: Está muy condensada con los personajes negros. Y hemos explorado cómo interactúan y cómo la gente aprende a amar y confiar en la otra a pesar de sus diferencias y culturas.

¿Qué otras cosas se rescatan en esta temporada?

J.F.: Veremos a sus personajes llegar a sus límites y a aprender más sobre el pasado de la protagonista, su narrativa, más sobre la mitología del mundo.

K.G.: Estamos presentando personajes que van a desestabilizar todo otra vez. Hay mucha diversión drama y emoción, es mi temporada favorita.

¿Cuál es la diferencia de trabajar ciencia ficción en la televisión y en el cine?

J.F.: La TV te permite hacer cosas más largas, y lo más increíble es que puedes explorar a los personajes y desarrollarlos de una forma más rica. ‘The Outpost’ es nuestra primera serie y hemos disfrutado mucho de esta forma de contar historias, con personajes que se vuelven más profundos y grandes conforme pasa el tiempo.