Spider-Man 3: Robert Downey Jr. elogia a Tom Holland como mejor Hombre Araña

El Universo Cinematográfico de Marvel introdujo a Spider-Man en Capitán América 3 y cumplió el sueño de los fans que pedían ver al simpático superhéroe junto a los poderosos Vengadores. Desde entonces, el personaje interpretado por Tom Holland se ha convertido en el ‘rostro del mañana’ para la franquicia.

Debido a su poca experiencia contra el crimen, el Hombre Araña tuvo como tutor a Tony Stark en una relación de afecto paterno-filial. No solo mejoraron sus habilidades, sino también sus valores como ser humano, convirtiéndolo en la versión favorita del superhéroe de toda una generación que espera ver su trabajo en Spider-Man: no way home.

Al respecto, Robert Downey Jr. conversó con la revista GQ británica para recalcar que no pudo haber existido una mejor opción que Holland para interpretar a Spider-Man. “Era experimentado, tenía buena presencia. Puede decirse que tenía buen nivel de kung fu, sabía levantar los puños y hacer que una pelea fuese interesante”, empezó.

“Hay que recordar que ese día hice test con un buen grupo de chicos. Sus nombres permanecerán ocultos. Todos lo hicieron bien y estoy seguro de que cada uno le hubiese dado algo diferente al papel de Spider-Man. Pero, ¿por qué Tom Holland? ¿Esa es la pregunta? Por su dignidad y confianza para ser capaz de ponerse el traje”, fueron los últimos halagos del intérprete de Iron Man.

Anteriormente, Downey enfatizó que Holland hizo un estupendo trabajo y que aún habrá mucho más del joven actor cuando se despida de la franquicia. “No interpretará a Spider-Man cuando tenga 37 años. Al menos, espero que no. Cuando estás en el MCU, hay una sensación de que toda la vida comienza y termina. Pero también hay vida afuera”, señaló.