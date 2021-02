Terminator tendrá anime en Netflix: estudio de Shingeki no Kyojin será responsable

Terminator, la película dirigida por James Cameron, marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Su éxito fue tal que el director decidió mostrar el temido ‘día del apocalipsis’ en una segunda parte, pero las secuelas no tardaron en exprimir la obra original del cineasta.

Luego de que estas continuaciones no dejaron satisfechos a los fanáticos, Netflix anunció que lanzará un anime de Terminator a través de Twitter. “La más aterradora máquina de matar en la historia de la ciencia ficción está de regreso, tal y como prometió”.

Para la realización del show, el guionista Mattson Tomlin trabajará codo a codo con Production IG, el legendario estudio de animación detrás de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kuroko no Basket y la tercera temporada de Shingeki no Kyojin.

Dado que el proyecto está en etapas iniciales, no hay mayores detalles sobre la historia que traerá de vuelta a los T-800. No obstante, el vicepresidente de Netflix en lo relativo a anime, John Derderian, confirmó que será una ficción diferente a lo que hemos visto antes.

”La nueva serie animada explorará este universo de una manera que nunca antes se había hecho. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten este nuevo capítulo increíble en la batalla épica entre máquinas y humanos”, adelanta Derderian.

Terminator (1984) - sinopsis oficial

Ambientada en Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo y los pocos sobrevivientes luchan liderados por John Connor. Para acabar con la rebelión humana, envían al pasado a un robot -Terminator- para eliminar a Sarah Connor e impedir el nacimiento de su hijo.