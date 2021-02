Robert Downey Jr declara que habrá otro Spider-Man después de Tom Holland

Spider-Man: no way home será la tercera entrega del ‘Hombre araña’ para el universo cinematográfico de Marvel. Asimismo, Tom Holland promete que será “la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa que se haya hecho jamás”, por lo que los fans están ansiosos por su estreno a finales de 2021.

Lo que varios seguidores olvidan es que la cinta también significará el final del contrato del actor como el superhéroe, con un total de seis filmes culminados. Al respecto, Robert Downey Jr. habló con GQ Magazine sobre Holland y su futuro como Spider-Man.

“Tom no interpretará a Spider-Man cuando tenga 37 años. Al menos espero que no. Cuando estás en el MCU, hay una sensación de que toda la vida comienza y termina. Pero también hay vida afuera. Puedo confirmar esto. Estuve allí, hice eso, obtuve la camiseta”, contó el actor.

Tras estas palabras, enfatizó que es un ciclo inevitable y por el que Tobey Maguire y Andrew Garfield también atravesaron. “Lo que digo es que hubo un Spider-Man antes de Tom Holland y habrá un Spider-Man después. Eso son hechos, lo siento”, finalizó.

De este modo, Downey dio a entender que no tiene problema en ser reemplazado o que otro personaje porte el título de Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no descarta volver como el emblemático ‘Hombre de hierro’: “Bueno, lo he dejado, por ahora. Hay que salvar el mundo real. Pero nunca digas nunca”.