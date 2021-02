The crown: príncipe Harry ha visto serie y dice quién debería interpretarlo

Tras renunciar a sus deberes como miembro de la familia real de Inglaterra, el príncipe Harry viene apareciendo en varios programas de la televisión estadounidense.

Su última entrevista ha sido con James Corden para The late late show de CBS, donde no solo pasearon por la ciudad y conversaron con la gente, sino también respondió una pregunta sobre The crown, popular serie de Netflix que expone, desde la ficción, la historia de su familia.

En el segmento, el duque de Sussex admitió haber visto el show, el mismo que, a su parecer, ofrece una ventana importante al espectador de lo que conlleva ser un miembro de la realeza británica.

“No pretende ser un noticiero. Es solo ficción, pero está vagamente basada en la verdad. Por supuesto, no es estrictamente precisa, claro que no, pero en general te da una idea aproximada de cuál es ese estilo de vida y las presiones de poner el deber y el servicio por encima de todo“, compartió.

En otro momento, Enrique de Inglaterra dijo sentirse más cómodo con The crown que leyendo historias sobre él, su esposa o su familia en las noticias.

“Es mucho más cómodo que ver las historias escritas sobre nosotros. La diferencia existe, mientras uno es ficción, el resto son noticias hechas a base de supuestos. Tengo un problema con eso”, comentó.

Sobre quien quisiera que lo interprete en la serie de Netflix, el duque nombró a Damian Lewis, actor de 50 años y miembro de reparto de Homeland y Billion. “Es un gran casting, ¿no lo creen?”, mencionó.

The crown temporada 5

Tras el estreno del cuarto ciclo en noviembre de 2020, fans están a la espera de uno de los momentos más llamativos de la historia, el cual expondrá el complicado divorcio de Diana de Gales con Carlos de Inglaterra. Netflix confirmó que la temporada 5 de The crown estará disponible en el 2022.