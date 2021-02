Golden Globes 2021 EN VIVO ONLINE en TNT: hora, canal y dónde ver los premios

Otro año, otra temporada de premios. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, Hollywood tendrá esta vez que lidiar con la pandemia del coronavirus, lo que genera cierta incertidumbre en cómo será el desarrollo de la gala.

Los primero que se cambió fue la fecha de la ceremonia. Habitualmente, los Globos de Oro se llevan a cabo a principios de enero, pero la organización decidió aplazar la fecha hasta el 28 de febrero.

Los cambios en los Globos de Oro 2021

Sobre la conducción, Tina Fey y Amy Poehler volverán a ser las responsables de dirigir la gala. Ambas ya han tenido este cargo en tres oportunidades: 2013, 2014 y 2015.

Al atravesar una pandemia, la producción se alió con Feeding america para que, a lo largo de la noche, compartan con los espectadores información sobre los esfuerzos que ha hecho en relación a la crisis sanitaria.

Hora y dónde ver los Globos de Oro 2021

Los Globos de Oro 2021 se transmitirán en vivo vía NBC (En Estados Unidos) el domingo 28 de febrero de 2021 a las 8.00 p. m. desde el Hotel Beverly Hilton. En el caso de Perú y Latinoamérica, la transmisión será a través de TNT.

A continuación, la lista con las horas para ver la premiación por país:

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

¿Habrá presentadores en los Globos de Oro 2021?

Entertainment Weekly compartió la lista de actores y actrices que han sido invitados para anunciar a los nominados y ganadores. Awkwafina, Cynthia Erivo, Annie Mumolo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig y Renee Zellweger forman parte del primera grupo confirmado.

Kevin Bacon, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Tiffany Haddish, Kate Hudson, Margot Robbie, Kenan Thompson, Christopher Meloni, Rosie Perez, Christian Slater, Angela Bassett, Laura Dern, Salma Hayek y Jamie Lee Curtis también han sido incluidos.

¿Habrá alfombra roja en los Globos de Oro 2021?

Sí. NBC y E! Entertainment presentarán desde la 1.00 p. m. (hora de Estados Unidos) Live From E!: Countdown to the Golden Globes, segmento que recibirá a los actores y actrices invitados a la gala.

A las 4.00 p. m., a través de E!, Giuliana Rancic y Karamo Brown conducirán el programa y entrevistarán a los nominados desde el Beverly Hilton.