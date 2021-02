WandaVision es la serie más vista de 2021 hasta la fecha

WandaVision es la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus y los fans no podrían estar más complicados con la surrealista historia. Su gran éxito ha asegurado el camino para más producciones del mismo tipo como Loki y The Falcon and the Winter Soldier.

Con seis episodios emitidos, tiene a los espectadores creando una teoría sobre otra para entender las motivaciones de la villana Agatha Harkness. Asimismo, el futuro de Vision fuera de WestView y el equilibrio mental de Wanda Maximoff tienen a todos en vilo.

No por nada el análisis de Variety Intelligence Platform reveló que la audiencia de WandaVision fue incomparable en popularidad en Estados Unidos durante enero. Según los datos proporcionados, ningún otro producto en las principales plataformas de streaming pudo hacerle competencia.

El informe detalla que WandaVision tuvo una cifra de audiencia indexada de 8.127, lo que significa que fue casi 81,3 veces más visto que el título promedio en las otras plataformas.

En el ranking de las más vistas le siguen Bridgerton, Soul, Night stalker, History of sweard swords, Cobra Kai 3, Frozen 2, Wonder Woman 1984, Lupin y Cocomelon. Nueve títulos aclamados por la crítica especializada y los propios usuarios.

¿De qué trata WandaVision?

Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Así, realidad y fantasía confluirán para confundir tanto a los protagonistas como a los espectadores.