Superman, reboot: película del DC Universe será dirigida por J.J. Abrams

A días del estreno de La Liga de la justicia de Zack Snyder en HBO Max, película que verá el regreso del Superman de Henry Cavill, una noticia sobre el personaje ha sorprendido a los fans.

Según Deadline, J.J. Abrams (Star Wars y Misión imposible) junto al guionista Ta-Nehisi Coates serán los encargados de producir a un nuevo reboot de Superman. El portal especializado menciona que enero de 2020, Bad Robot (productora de Abrams) y Warner Bros estaban analizando la opción de dar vida a Justice League Dark para el cine y televisión.

En los cómics, este equipo apareció por primera vez en la edición de septiembre de 2011 de Justice League Dark #1 con superhéroes, en su mayoría poco convencionales, como John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The changing man y Zatanna. Al tener poderes únicos, generalmente manejaban situaciones fuera del alcance de la Liga de la Justicia tradicional, la cual incluye a Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman y The flash.

Si bien por el momento no hay una trama establecida ni actores que formarán parte de la cinta, más de uno quiere saber si Cavill se quedará o no con el personaje. Desde Justice League de 2017, en más de una ocasión el actor ha dicho que quiere volver a ser el Hombre de acero.

Más sobre DC: el estreno de La liga de la justicia: Snyder’s Cut

Zack Snyder’s Justice League se estrenará el 18 de marzo en Estados Unidos vía HBO Max. Su lanzamiento en Latinoamérica aún no está previsto por Warner Bros, pero se espera que sea en junio, mes en que llegará la plataforma de streaming a la región.