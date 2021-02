Globos de Oro 2021: horario, cómo y dónde ver online la premiación

The crown, Gambito de dama y The Mandalorian son algunas de las producciones nominadas en esta edición de los Globos de Oro. Foto: composición Netflix/Disney Plus

La ceremonia de los Globos de Oro tendrá lugar este domingo 28 y será la primera edición que se realizará en formato 100% virtual debido a la pandemia de la COVID-19.