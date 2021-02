Eso que tu me das: documental de Pau Donés y la lección de vida que dejó

Un mensaje para la eternidad. Durante casi 20 años, el español Pau Donés, famoso internacionalmente por ser vocalista de Jarabe de palo, fue uno de los músicos más exitosos de su país.

El autor de canciones que se volvieron populares, y en muchos casos himnos al amor, anunció en el 2015 que había sido diagnosticado con cáncer de colon. Tras varios años en tratamiento médico, Donés falleció el 9 de junio del 2020. Los homenajes en aquel entonces no se hicieron esperar.

El lanzamiento y éxito de Eso que tu me das

A casi un año de su partida, en España se ha emitido -en cine y televisión nacional- el documental Eso que tu me das, material que nació a base de la última entrevista que concedió al periodista Jordi Évole.

Tras su estreno en las salas, el contenido, las imágenes y el mensaje que dejó Pau Donés a sus fans y al público en general han cobrado notoriedad. Para muchos, es el testimonio de “alguien que amó la vida hasta el final”.

“Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más. Pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz y tranquilo”, dice el cantante en la película.

Entre los momentos de reflexión de Donés, llegamos a lo que podría ser el eje de la producción, su visión al miedo y cómo este sentimiento puede hacer “que la gente tema vivir”.

“El miedo es terrible”, menciona. “Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza”, confesó el cantante, que agrega “Cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir, a querer y a que le quieran es terrible. Bloquea. No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir”, expresó.

En 65 minutos, Pau Donés no solo habla de él, del cáncer, de su hija o de sus actividades inconclusas, sino también sobre la vida y cómo hay que aprovecharla y disfrutarla hasta el final.

Eso que tu me das está disponible de forma completa y para acceso internacional a través del portal Atresplayer.