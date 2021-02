The Boys 3: primera foto del rodaje muestra a Homelander dorado

Los superhéroes se han apoderado del cine en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, The Boys ha conquistado la pantalla chica para darle un revés al género, gracias a su sentido del humor, nivel de violencia y cero complejos al retratar el lado oscuro de este universo fantástico.

El éxito de sus dos últimas temporadas la convirtieron en la serie más exitosa de Amazon Prime, asegurando una tercera entrega. Por el momento, se sabe que el villano Homelander será la gran estrella del programa y se vengará de quienes confabularon en su contra.

Anthony Starr, líder de The Seven en la ficción, adelantó que su personaje no temerá mostrarse como un “maníaco homicida” tras los últimos sucesos. “Estoy deseando verlo sin correa. Será muy divertido verlo desquiciarse y vengarse”, contó anteriormente a Empire.

Para alegría de sus seguidores, la producción ya está en marcha y falta poco para ver a Homelander en acción. Mientras tanto, el showrunner de The Boys, Eric Kripke, lanzó una fotografía del villano bañado en oro. Se trata de una enorme estatua que posiblemente termine como pieza de decoración en una de las escenas.

The Boys - sinopsis oficial

The Boys tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes decide frenar a esta corrupta conformación que pone en riesgo al mundo

The Boys: fecha de estreno

Según el showrunner Eric Kripke, la serie comenzará las grabaciones a inicios de 2021 y se extenderá hasta el 12 de agosto del mismo año. Por esto, fanáticos prevén que el estreno del show ocurriría a inicios de 2022.