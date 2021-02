Groot adulto no aparecerá en más películas de Marvel, según James Gunn

Groot es uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, pese a que no tuvo la misma fama que otros superhéroes de los cómics. Luego de hacerse en un nombre en la pantalla grande, el director James Gunn no tardó en reinventarlo como un bebé en los últimos minutos de Guardianes de la Galaxia.

En la secuela, el alienígena repitió su ciclo de vida luego de su emotivo sacrificio para salvar a sus amigos. Debido a su nueva edad, fue apodado como ‘Baby Groot’ y se robó el corazón de los seguidores del MCU, quienes esperan por verlo en Thor 4 y Guardianes de la galaxia 3.

Para sorpresa de los fans, James Gunn reveló en Instagram que el Groot adulto no aparecerá nuevamente en el MCU. En cambio, sí lo harán versiones más jóvenes. “Lamentablemente, ese Groot original ya no está con nosotros. De modo que a menos que haya una precuela de algún tipo, no lo volveremos a ver”.

Anteriormente, el cineasta señaló que esta etapa del personaje era la mejor a diferencia de la adulta donde muchas veces pasaba desapercibido. “La personalidad de Groot y quien era, estaba ahí, implícito en la toma y uno simplemente tendía a obviarlo durante el rodaje de la primera película, pero ahora todos lo conocen”, declaró a los medios.

“Considero que está mucho mejor elaborado ahora, ya no está tan pobremente escrito. Es decir, creo que ahora está construido de una manera más integral”, fueron las últimas palabras del director.

Asimismo, Baby Groot tendrá serie propia en Disney Plus. Durante la Disney company’s 2020 investor day, el CEO de Marvel, Kevin Feige, reveló que el alienígena tendrá una serie conformada por diversos cortos con nuevos personajes. Se prevé que los eventos sucederán entre Guardianes de la galaxia 2 y Avengers: Infinity War.