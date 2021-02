Daisy Ridley desea ser Spider-Woman en el Universo Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel está aprovechando el mundo de Spider-Man para introducir nuevos personajes como Dr. Octopus y Electro, pero no todo serían villanos. Según Deadline, Spider-Woman sería la próxima superheroína en conseguir una película propia.

A pesar de que aún no hay un anuncio oficial por parte de Marvel Studios, los fanáticos eligieron a Daisy Ridley como su candidata favorita para interpretar a la superheroína. Para sorpresa de los fans, la actriz no había oído nada sobre esta petición y los rumores al respecto.

“Lo que muchos llevabais tiempo esperando: he preguntado a Daisy Ridley sobre los rumores de su participación en la película. Me ha dicho: OMG, me encantaría interpretar a Spider-Woman. ¿Es algo así como un Spider-Verse extendido?’”, compartió periodista Sarah Wilson en Twitter.

Una nueva heroína de las viñetas a la pantalla. Foto: composición / Marvel Comics

La intérprete también confesó que le encantó Spider-Man: un nuevo universo así como WandaVision, por lo que estaría encantada de formar parte del MCU. “Le he preguntado si aceptaría entrar en una franquicia así, ella me ha dicho: ‘sí claro, por supuesto’.

Tras el anuncio de estrenos de Marvel en el Disney investor day 2020, parece que la película sobre Spider-Woman está en la parte más baja de la lista de prioridades. Sin embargo, los entusiastas están esperando para ver a su superheroína favorita en pantalla grande en un futuro no tan remoto.

¿Quién es Spider-Woman?

Jessica Drew es el nombre de real de Spider-Woman en los cómics de Marvel. La heroína es parte de los Vengadores y ha sido protagonista de importantes historias de la editorial norteamericana, lo que la convierte en uno de los personajes más populares de las historietas.