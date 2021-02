Los 4 fantásticos: Jennifer Lawrence no será Sue Storm en película de Marvel

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel tiene emocionados a los fans por la eminente incorporación de Los Cuatro Fantásticos, tal como adelantó Kevin Feige. Lo único que se conocía del proyecto era que la dirección estaba a cargo de John Watt, pero eso cambió hasta hace poco.

El medio The Daily Telegraph aseguró que la producción empezaría el rodaje en Australia en marzo y que Jennifer Lawrence interpretaría a Sue Storm. Como si esto fuera poco, señaló que el personaje sería introducido en la escena postcréditos de Thor 4 y no Ant-Man 3 como otros medios indicaron anteriormente.

Foto: Marvel

La noticia levantó polémica en las redes sociales, dado que la cinta llegaría en 2022. Sin embargo, la información brindada no cuadraba con el estado del proyecto y varios medios salieron a desmentir el informe de The Daily Telegraph.

“Marvel acaba de comenzar a reunirse con escritores para Los Cuatro Fantásticos. No hay guion y pasará un tiempo antes de que esta película comience a rodarse”, explicó Justin Kroll, reportero de Deadline.

En la misma línea, Kyle Buchanan de The New York Times negó rotundamente la información: “La producción no comenzará pronto. Marvel ni siquiera ha fechado la película todavía. De hecho, el director todavía está ocupado filmando Spider-Man 3″.

¿Quiénes son Los Cuatro Fantásticos?

Se trata del primer equipo de superhéroes, creado por el escritor-editor Stan Lee y el artista Jack Kirby. El Sr. Fantástico, la Mujer invisible, la Antorcha Humana y la Mole obtuvieron unos superpoderes después de estar expuestos a rayos cósmicos por una misión científica que tuvieron en el espacio exterior.