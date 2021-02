Hawkeye: filtran primeras imágenes de Florence Pugh previo al rodaje

Disney Plus continua con la producción de sus diferentes series que entrarán en la Fase 4 del UCM. Una de ellas es Hawkeye, show que estará protagonizado por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld.

Tras una breve pausa, el programa ha retomado sus grabaciones y se han filtrado las primeras imágenes de Florence Pugh en Atlanta. La actriz interpretará a Yelena Belova, hermana menor de Natasha Romanoff (Black Widow).

Florence Pugh. Foto: Twitter / Bestofpugh

La artista aparece con un abrigo rosa y un cubrebocas negro, por lo que todavía habrá que esperar para saber qué traje usará cuando caracterice a la superheroína del Universo Cinematográfico de Marvel.

Debido a la incorporación de Pugh en el programa de Disney Plus, algunos cibernautas han especulado que Black Widow podría aparecer también en el show como elemento sorpresa. Sin embargo, queda pendiente la información oficial de la compañía.

Originalmente, la serie de Hawkeye iba a estar lista para otoño de 2021, pero las grabaciones se pospusieron por la COVID-19. Ahora que su producción inició a finales de 2020, se espera que llegue a Disney Plus a mediados de 2022.

Hawkeye tendría un cameo en Black Widow

De acuerdo al portal especializado We got this covered, Hawkeye tendría un emotivo cameo en una de las dos escenas poscréditos del filme. En la secuencia se mostraría al héroe junto a toda su familia visitando la tumba de Natasha Romanoff, tras los sucesos de Endgame.

Además de Barton, se cree que también podrían aparecer Nick Fury, Sonny Burch y Tony Stark. A diferencia de Iron man, Black Widow no contó con una escena en Avengers: endgame para rendirle tributo, porque aún no era tiempo para darle el último adiós.