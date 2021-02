Elizabeth Olsen: “Wanda fue un desafío y un deleite al mismo tiempo”

Hace mucho tiempo que Elizabeth Olsen dejó de vivir a la sombra de sus hermanas, las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen (hoy dedicadas a la moda) y destaca por mérito propio en su carrera como actriz, la que ha ido construyendo de manera sólida. En este momento, todas las miradas están puestas en ella debido a su interpretación como Wanda Maximoff (la bruja Escarlata del mundo de Marvel) en la serie WandaVision de Disney, donde comparte créditos con Paul Bettany.

“Desde el momento que supe del proyecto, me entusiasmé. Los actores no tenemos oportunidad de explorar tantos géneros y tonos como lo hacemos en esta serie. Fue un desafío y al mismo tiempo un deleite. Esta historia de Marvel solo se podía contar en la televisión y eso es lo que la convierte en una parte especial del Universo cinematográfico de Marvel”, afirma la actriz quien desde el 2015 viene interpretando a la exvengadora que tiene el poder de la hechicería y la alteración de la realidad.

La primera vez que lo hizo fue en Avengers: era de Ultrón, y luego en Capitán América: Civil War (2016). Volvió a tomar el papel en Avengers: Endgame, de Marvel Studios (2019), y ahora en la serie de Disney+”.

“Creo que WandaVision creó una oportunidad para expandir sobre lo que hace que Wanda sea Wanda. Ella es una persona de sentimientos profundos, y en la historia trata de relegar esa parte de sí misma. Es como un viaje que le permitió atravesar la fachada de la comedia de situación y aceptarse como la mujer que es”, asegura Elizabeth Olsen respecto a su personaje.

La protagonista de WandaVision cree que esta historia solo podía contarse en un formato televisivo, lo que hace a la serie una parte especial del UCM. Foto: difusión

En WandaVision no solo se destaca la historia de amor de la pareja de superhéroes, que además esconde un gran secreto, sino que se hace referencia a las más emblemáticas comedias de la televisión estadounidense de las últimas décadas como The Dick Van Dyke Sshow, Mi bella genio y Hechizada, The brady bunch y The Mary Tyler Moore show, Full House, Malcolm in the middle y Modern Family. Y Wanda se adapta a cada época con un asombroso histrionismo.

“ Matt Shakman (el director) nos dio un curso acelerado de sitcom. Miramos episodios de las series a las que queríamos hacer referencia en cada una de las décadas. Y como siempre hago, trabajé con los cambios vocales y la actitud física de los diversos tiempos. Además, hay un arco increíble entre las sitcoms a través de las décadas que es un tira y afloja entre la seriedad y el cinismo . Me encantó como Jac Schaeffer (el escritor) usó estos cambios de tono de década a década para afectar de manera directa la travesía emocional de Wanda”, revela Olsen.

Sobre el trabajo de pareja que construye junto a su coprotagonista Paul Bettany (Vision) asegura: “Ahora Paul y yo podemos descubrir a un nivel mucho más profundo quiénes son estos personajes. Wanda y Visión siempre tuvieron una conexión tácita y natural desde ‘Ultrón’. La gema del infinito es una parte muy importante de su conexión y comprensión mutua. Creo que, como en cualquier otra gran historia de amor, hay una energía muy fuerte que los atrae. En la serie los vemos experimentar la vida doméstica por primera vez, las alegrías y las complicaciones de la paternidad, al tiempo que superan los secretos y la desconfianza, pero siempre al final encontrándose en ese vínculo especial, en ese respeto y ese amor incondicional que se profesan”, reflexiona la intérprete.

La serie llegará pronto a su fin, sin embargo, Elizabeth Olsen no se librará de Wanda tan fácilmente, pues la volverá a encarnar en la película Doctor Strange In The Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo de 2022.