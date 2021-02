Avatar: la leyenda de Aang es la serie animada más vista de Netflix

Avatar: la leyenda de Aang es una de las series animadas más queridas de las últimas dos décadas. La historia que narraba las aventuras del maestro del aire, un chico capaz de controlar los cuatro elementos, tuvo un total de tres temporadas y 61 episodios.

Su popularidad llegó a ser tan grande que incluso en 2010 se estrenó una adaptación live-action, pero no tuvo el éxito esperado. Dos años después, los creadores del show, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, expandieron el universo ficticio a través de los cómics.

Ahora, Netflix está desarrollando un nuevo live action, una apuesta arriesgada teniendo en cuenta a su predecesora. Sin embargo, la confianza por el proyecto no podía ser más grande luego de que la consultora NDP Group anunció que la serie animada fue la más vista del 2020 en la plataforma.

La codiciada lista de lo más visto en la categoría infantil continúa con The boss baby, back in business; Naruto; Miraculous: tales of Ladybug & Cat Noir; PJ Mask; The Garfield show; Johhny test; La leyenda de Korra; Scooby-Doo y Cocomelon.

Avatar: la leyenda de Aang - sinopsis oficial

La historia gira en torno a un planeta que cuenta con cuatro naciones distintas; las Tribus Agua, el Reino Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas Aire. En ellas conviven personas normales con Maestros. Entre todas las personas, cada cierto tiempo nace una capaz de controlar los elementos de la naturaleza, quien tiene como labor solucionar los problemas del mundo.