WandaVision: identidad de ingeniero aeroespacial conmocionará al MCU

El sexto capítulo de WandaVision dejó anonadados a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo por el homenaje a Malcolm in the middle, sino también por mostrar a Wanda expandiendo sus poderes en Westview para salvar a Vision.

En el proceso, S.W.O.R.D. también quedó atrapada y convertida en un circo. Por otro lado, Monica Rambeau contactó a un ingeniero aeroespacial para reingresar de manera segura a la realidad de Westview. Las especulaciones sobre su identidad no tardaron en inundar las redes sociales.

En una entrevista para Comicbook, Teyonah Parris contó que quedó muy impresionada al enterarse de la identidad del ingeniero. Además, los fans no tendrían que esperar mucho para conocer al misterioso personaje que promete trastocar el MCU.

“No puedo esperar a ver cuál es la reacción de todos ustedes cuando conozcan al ingeniero aeroespacial. Todo sobre este programa me emociona. Hay tantas pequeñas sorpresas, cosas que no esperas. Así que de acuerdo con el tema que el programa ya ha establecido, siempre estoy emocionada”, respondió cuando le preguntaron de quién se trata realmente.

Como se recuerda, el episodio de WandaVision terminó con Jimmy Woo y Monica en camino a su reunión con el personaje. Por esto, se prevé que su identidad se revele en el séptimo capítulo cuyo lanzamiento está agendado para el próximo 19 de febrero a través de Disney Plus.

Los candidatos preferidos para ser el ingeniero aeroespacial

Henry McCoy: el peludo mutante es uno de los ingenieros más brillantes del MCU. No solo construyó el X-Men blackbird, que cubre la especialidad de ingeniería aeroespacial, sino que también fue un agente de S.W.O.R.D.

Reed Richards: Mister Fantastic. Es un científico y genio que conoce la ingeniería eléctrica, aeroespacial, química y biología. El perfil del misterioso ingeniero le cabe perfecto y su debut en el MCU es solo cuestión de tiempo.

Susan Storm: de acuerdo al doblaje español, este misterioso personaje se trataría realmente de una ingeniera. En ese caso, no habría alguien mejor que Sue Storm, la inteligente científica de los 4 Fantásticos con vasta experiencia en el espacio.