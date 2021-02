Fox cambia a Star desde este lunes 22 y lanzará plataforma en junio

“La audiencia ve con ojos positivos este cambio porque Star está ligada a los grandes actores, estrellas de Hollywood y contenido de calidad”, sostiene Sebastián Hopff, Head of Marketing General Entertainment de Disney Latin America, a La República, respecto al cambio de marca en todos los canales de FOX, que desde este lunes 22 pasarán a llamarse Star.

“Hemos hecho una campaña muy fuerte en Latinoamérica para que la gente comprenda que todo lo que le gusta seguirá allí, sin alterar el contenido, ni la grilla de los canales”, añadió tras anunciar el nacimiento de Star Channel, Star Life y Star Premium.

La última temporada de The Walking Dead se verá por Star Premium.

STAR PLUS

Por otro lado, a través de una conferencia por Zoom, se confirmó que a partir de junio se lanzará la nueva plataforma de streaming: Star Plus con contenido dirigido al público adulto, más deportes.

“Disney Plus es más familiar e infantil, por lo cual se complementan. Por la cantidad de contenidos que tenemos tiene sentido lanzar una plataforma independiente. Obviamente, la gente que tenga Disney Plus va a poder comprar las dos apps a un precio conveniente que se está definiendo”, informó Gonzalo Fiure, Head of General Entertainment.

Los grandes clásicos del cine se seguirán viendo a través de Star Classics.

“Nuestro streaming contará con contenidos originales y relevantes, en los que las producciones latinoamericanas estarán por todos lados. Nuestra compañía produce 70 producciones para Disney, y produciremos otras más que anunciaremos en su momento. Estamos subiendo la apuesta de lo que hacía Fox sustancialmente”, manifestó

