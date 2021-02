Elizabeth Olsen cumple 32 años: una carrera alejada a la de sus hermanas

La popular estrella de WandaVision, Elizabeth Olsen, está de cumpleaños. Con fanáticos celebrado su día en redes sociales, más de uno está recordando sus películas y series que le han permitido consagrarse como una de las actrices del momento.

Nacida el 16 de febrero de 1989, la vida de la intérprete no ha estado alejada de los reflectores. Desde muy niña ha estado ligada a la fama, gracias a las carreras de sus hermanas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen.

Lizzie, como es conocida entre sus amigos y familiares, retomó su trabajo como actriz en 2011, mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York, a través de las películas Martha Marcy May Marlene y Silent House. Pero no sería hasta el 2014 donde su carrera cambiaría para siempre.

En aquel año, Elizabeth Olsen grabó Captain América: the winter soldier, donde por primera vez dio vida a Wanda Maximoff (bruja escarlata). Ella apareció en las escenas post crédito de la película. En aquel año también grabó Godzilla, donde dio vida a Elle Brody.

Para el 2015 ya sería parte activa del UCM de Marvel y conformaría el elenco de Avengers: age of Ultron. Su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel no acabó acá. También ha estado en Capitán América: civil war, Avengers: infinity war y Avengers: Endgame del 2019.

Si bien Olsen ha pasado cerca de 10 años con la marca de cómics, su gran momento dentro de la misma ha iniciado con WandaVision de Disney Plus y continuará con Doctor Strange in the multiverse of madness, producciones donde ella es la protagonista.

Desde su debut como actriz a los cinco años en una de las películas de TV de sus hermanas, la carrera de Elizabeth Olsen ha ido evolucionando de manera independiente. Sus fans solo están a la espera de saber qué más proyectos presentará.