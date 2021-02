Constantine: HBO Max desarrollaría nueva serie sobre el personaje de DC

El mundo de John Constantine fue llevado al cine y la pantalla chica de la mano de Keanu Reeves y Matt Ryan, respectivamente. Ahora, HBO tendría al detective de lo paranormal en la mira para protagonizar una nueva serie, lo que reduce las posibilidades de una secuela de la película que llegó en 2005.

The Illuminerdi reveló que HBO Max trabaja con la compañía Bad Robot de J. J. Abrams en un reinicio de la historia. El reporte del medio especializado ha tomado por sorpresa a los fans que se preguntan qué novedades traerá el nuevo show con dos queridas predecesoras.

“El logline describe el programa como una reinvención más oscura del personaje, que será diferente de cualquier proyecto anterior basado en él. Se centrará menos en la religión y más en los elementos de terror de los cómics de Constantine”, detalló el informe.

Asimismo, dio a conocer que la producción aún busca un actor para el papel principal. HBO estaría interesado en un artista de color de la talla de Riz Ahmed, conocido por sus papeles en Venom y Sound of metal.

¿Quién es John Constantine?

John Constantine, a veces conocido como Hellblazer, es un personaje ficticio, un antihéroe, miembro y líder de la Liga de la Justicia Oscura de DC Comics. El personaje fue creado por Alan Moore y el dibujante Stephen Bissette para el número 37 de la serie The Saga of the swamp thing.