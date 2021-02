Loki es una de las series más esperadas de Marvel Studios para Disney Plus. No solo conoceremos que pasó con el dios de las mentiras tras los sucesos de Avengers: endgame, sino que también tendremos nuevos personajes e historias que expandirán el MCU.

Como vimos en el último tráiler, Loki huyó a otra línea de tiempo gracias al teseracto. Sin embargo, sus planes serán frustrados por la organización Time Variance Authority y Mobius M. Mobius, un agente de alto rango de la organización que será interpretado por Owen Wilson.

En una reciente entrevista en The Jess Cagle show, el actor contó que no era muy conocedor del mundo de lo superhéroes. Por este motivo, recibió un curso rápido dirigido por Tom Hiddleston para empaparse de toda la historia del Universo Cinematográfico de Marvel y Loki.

“Durante un par de días me enseñó todo lo que tenía que ver con la historia y me enseñó fragmentos de las otras películas y cómo todo eso se incorporaba a la historia. Así que Tom me lo contó todo y me habló de su personaje”, detalló para el medio especializado.

“Incluso, la forma en la que a veces describía su personaje fue útil para mí, ya que mi personaje Mobius en la serie tiene una especie de interrogatorio a Loki en una parte. Así que, en cierto modo, funcionó hacerlo de esa manera”, explicó dando por finalizada la charla al respecto.

¿Quién es Mobius M. Mobius?

El personaje apareció por primera vez en los cómics de los Cuatro fantásticos. Al tener su puesto de ejecutivo en la gerencia superior de Time Variance Authority, fue encargado de procesar al equipo de superhéroes por uso ilegal del tiempo, robo de continuidad y otros cargos diversos.