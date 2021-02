Justice League: referencias del tráiler de la Liga de la Justicia

La Justice League de Zack Snyder llegará el próximo 18 de marzo a HBO Max y los fanáticos del Universo Extendido de DC no podrían estar más emocionados luego del lanzamiento del nuevo tráiler. Este no solo tuvo acción, sino también decenas de curiosidades y referencias que no escaparon de la vista más aguda del espectador.

DeSaad y Abuela Bondad

Darkseid y Steppenwolf no serán los únicos villanos en la película, ya que también estarán DeSaad y Abuela Bondad, los acólitos del ‘jefe del lado oscuro’. Ambos fueron creados por Jack Kirby para El Cuarto Mundo, serie de cómics que marcó su debut en el universo DC.

Iris West

Flashpoint expandirá el mundo propio del velocista escarlata, pero parece que Justice League dará los primeros pasos. En el avance aparece el héroe mientras usa sus poderes para alterar el tejido espacio tiempo. También se ve a Iris West, la joven reportera que se enamora de Barry Allen.

El regreso del señor de la noche

El nuevo batmóvil sobre el que está Batman tiene una curiosa similitud con el del cómic El regreso del señor de la noche. Esta historieta creada por Frank Miller presenta un mundo distópico y también sirvió para la creación de la anterior película: Batman v Superman.

Vivimos en una sociedad

La célebre frase “Vivimos en una sociedad” hizo reír a miles gracias a Seinfeld y fue empleada en una gran cantidad de memes. Tras el estreno de Joker, el protagonista fue asociado a esta expresión y ahora vemos cómo la versión del villano interpretado por Jared Leto se apropia del dicho a su manera.

La flecha de Wonder Woman

En una de las imágenes se ve a Wonder Woman sostener la misma fecha que su madre disparó en la versión teatral de Justice League. A su vez, se explaya mucho más en la investigación sobre el destino del objetivo, lo que la lleva a descubrir los orígenes de Darkseid e importancia de las Cajas Madre.