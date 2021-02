Zack Snyder habla sobre Liga de la justicia 2

Después del lanzamiento del segundo tráiler de Zack Snyder’s Justice League, miles de fanáticos creen que el posible éxito de la cinta haga que Warner Bros autorice la producción de una secuela.

Sin embargo, en esta ocasión la compañía no tiene planeado continuar con la relación laboral que mantiene con Snyder, tal como lo confesó el director en una entrevista con el portal Minutemen.

“La realidad es, por lo menos lo que yo sé, que no hay interés o apetito en Warner Bros de hacer más películas como esta. Pero tampoco creía que hacer esto, terminar la película como yo quería, podía suceder. Así que he hecho lo mejor que he sabido creando esta Liga de la justicia, uniendo cada una de las diferentes personalidades de cada uno de los superhéroes. En la película se sugiere una continuación, y la idea de crear un universo sigue latente”, explicó el cineasta.

Zack Snyder’s Justice League - fecha de estreno

Zack Snyder’s Justice League se estrenará el 18 de marzo en Estados Unidos por HBO Max. La fecha de lanzamiento en Latinoamérica aún no está prevista por Warner Bros, pero se espera que sea en junio, mes en que llegará el servicio de streaming a la región.

Zack Snyder’s Justice League - tráiler

¿Qué veremos en Zack Snyder’s Justice League?

Zack Snyder reveló en una entrevista para Hollywood Reporter que el largometraje será una experiencia completamente nueva para el público: “Probablemente solo apreciaron una cuarta parte de lo que hice. Quiero agradecer a HBO y Warner Bros por este valiente gesto de apoyar a los artistas y permitir que se realicen sus verdaderas visiones”, declaró el director.