Tom Hanks, del cine al streaming

El ganador del Óscar Tom Hanks protagoniza el western Noticias del gran mundo, una película cuyo estreno fue pensado para las salas de cine, pero que por la pandemia encontró de aliado al streaming y Netflix. Hanks dirigido por Paul Greengrass (de la cinta Capitán Phillips), interpreta a un veterano de la Guerra Civil, el Capitán Kidd, quien lleva las noticias a Texas acompañado de una niña a la que esperaba reunir con su familia, luego de haber sido robada por nativos americanos. “No hemos avanzado tanto desde 1870, en este país siempre hemos tenido gente racista, violenta y desagradable”, le dijo el actor a La Vanguardia.

El director sostiene que existe ciertos paralelismos, aunque la película fue pensada antes de la cuarentena por el Covid-19. “Desde luego, hoy importa mucho quién domina la narración, quién marca el ritmo de las noticias. Y qué cuentas y qué no. En la película, Kidd selecciona algunas y va variando según vibra el pulso de su público. Y en el fondo eso también pasa con los cines, los teatros… El cierre de esos locales nos lleva al aislamiento social. “Cuenta lo que ocurre, cierto. Y si lo piensas, no le lleva normalmente la contraria al público. Por eso es fácil extraer paralelismos con la actualidad, y no solo en el periodismo, también en la política, sobre todo en la estadounidense”.

La cinta es el primer western de Greengrass y también el primero de su protagonista. “Es el James Stewart (de ‘¡Qué bello es vivir!’) de nuestro tiempo, ¿qué más puedo decir? Llena la pantalla, acarrea su propia dignidad y la vuelca en el personaje, es un grande”, declaró el director a El País.

Como productor del filme, a Hanks se le consultó sobre la elección del director. “Otra opción hubiese sido Steven Spielberg, que hubiera tenido una mirada subjetiva. Pero Steven estaba demasiado ocupado, y muchos otros directores no estaban disponibles. Uno puede elegir al director que quiera y ponerse a esperar, pero esa no es la forma en que se trabaja en esta industria. Paul se involucró y nos pusimos a trabajar de inmediato”.

Para el actor lo más difícil fue encontrar a su joven coprotagonista. Buscaba a una actriz “profesional” que hubiera hecho varias películas a una corta edad. “Esta película no se hubiera podido hacer sin una actriz como ella. Tiene 11 años, habla dos idiomas y era perfecta para el papel”.