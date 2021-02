The overstory: serie de los creadores de Game of thrones con Hugh Jackman

Game of thrones es reconocida como una de las mejores series de fantasía épica, la cual ganó 59 galardones en los premios Emmy. Tras su final en 2019, los directores Benioff y Weiss pasaron de HBO a Netflix, con una nueva superproducción en camino.

Según dio a conocer The Hollywood Reporter, el gigante del streaming producirá la serie The overstory, basada en la novela de Richard Powers. El proyecto estará a cargo de David Benioff y D.B. Weiss. Además, contará con Hugh Jackman, fan declarado del libro, como productor ejecutivo.

Netflix ha presentado la serie como “un dramático y apasionado trabajo de activismo y resistencia, que además es una profunda evocación del mundo natural”. La trama central comienza cuando un grupo de árboles entabla una relación con varios jóvenes, a quienes se les pide que detengan la destrucción de los parques.

La esperada adaptación de The overstory tendrá como guionista a Richard Robbins para su episodio piloto. Él es reconocido en la televisión estadounidense por su trabajo en series como 12 monkeys o Good girls revolt. Además, contará con el regreso de Hugh Jackman luego de X-Men origins: Wolverine.

Esta es la tercera producción de los creadores de Game of thrones, tras su acuerdo millonario con Netflix. Según los medios, el convenio exclusivo significa la paga de 250 millones de dólares por 5 años de trabajo. Entre sus otros proyectos encontramos a Three body problem y The chair.