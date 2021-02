The boys 3: Homelander iniciaría su venganza en primer capítulo de temporada

The boys se convirtió en la serie más exitosa de Amazon al mostrar un mundo donde los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Ahora, los fans están esperando la tercera temporada para conocer qué pasará con la agrupación The Seven y su líder, Homelander.

A través de Twitter, el showrunner de The boys, Eric Kripke, mostró la portada del guion del primer capítulo titulado ‘Venganza’. “No están preparados”, advierte en la misma publicación dando a entender que se realizarán ciertos ajustes de cuentas ahora que el estatus quo de la ficción cambió drásticamente.

Como vimos al final de la segunda entrega, Homelander quedó más desequilibrado luego de que su hijo, Ryan, asesina a Stormfront y decide quedarse con Billy Butcher. En conversación con Empire, Antony Starr advierte que el personaje no temerá mostrarse como un “maníaco homicida” tras los últimos sucesos.

“De hecho, estoy deseando ver a Homelander sin correa. Será muy divertido verlo desquiciarse y vengarse. Si miras el final de la temporada 2, algunas personas deberían estar más asustadas que otras. William Butcher siempre debería tener una campana de alarma sonando en su cabeza”, explicó anteriormente.

The boys: fecha de estreno

Según el showrunner de The boys, Eric Kripke, la serie comenzará las grabaciones a inicios de 2021 y se extenderá hasta el 12 de agosto del mismo año. Por esto, fanáticos prevén que el estreno del show ocurriría a inicios de 2022.